В Приморской краевой филармонии открытие сезона в этом году станет необычным, сообщает DEITA.RU. Так, в первые дни открытия сезона состоится концертная программа «Музыка из мировых киносериалов».

Как отмечают организаторы, в 21 веке для мира открылись новые таланты, не смотря на стремительный ритм технического развития. Значительное количество шедевров принадлежит миру кинематографа. Музыкальные произведения стали непосредственными участниками всей продукции телевидения и кинематографа.

«Сегодня ни один спецэффект, ни одно драматургически важное событие в фильме не обходится без музыкального сопровождения. Композиторы, создавая атмосферу в фильме, строят ассоциативный ряд картины, где дополняют некоторые черты в портрете героя, углубляя психологическое пространство ситуации, создавая динамическую прогрессию или абстракцию сюжета. Во время концерта прозвучат самые известные и яркие мелодии из современных сериалов», - рассказали представители краевого учреждения культуры.

Отметим, что гостям будут представлены не только мелодии из кинофильмов, но также им расскажут о композиторах, которые сочинили современные шедевры. Исполнят музыкальные композиции Эстрадный оркестр Приморской филармонии, под руководством Дмитрия Бутенко. Ведущий программы – Дмитрий Сабитов.

Иван Юрьев