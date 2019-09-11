Мировые музеи расширяют границы: Приморская галерея первая в России приняла шедевр Сандро Боттичелли

«Я отвечу на вопрос, которым многие, наверное, сейчас задаются. А как случилось, что в галерее Уффици решились отправить шедевр в такое рискованное, далекое и беспрецедентное путешествие? И я хочу ответить следующее, - ответил Айке Шмидт. – Причина не только в том, что мы полностью доверяем нашим партнёрам. Я имею в виду как сотрудников владивостокского музея, так и наших партнёров которые обеспечивали транспортировку - компанию «МондоМостре». Есть ещё одна причина. Я считаю, что настоящее долгосрочное будущее – целостность и сохранность произведениям искусства можно обеспечить только благодаря открытости и диалогу с обществом, со зрителем, с публикой, с читателем предоставляя доступ как можно большему числу людей к лучшим образцам искусства».

«Мы приняли решение привести картину Боттичелли во Владивосток, - продолжает господин Шмидт, - не только потому, что это – дверь, распахнутая в сторону всех многочисленных культур, цивилизаций и государств Тихоокеанского бассейна, но и потому, что это дверь в будущее. Я уверен, что сто лет спустя, когда коллеги, музейные специалисты со всего мира обратятся к опыту, истории Уффици мы сможем с гордостью сказать, что именно мы первыми отправили картину Боттичелли во Владивосток, который уже сейчас становится центром самых разных обменов».

О значимости культурного события высказался и Премьер-министр Италии Джузеппе Конти. В июле этого года президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Италию. В интервью, которое Джузеппе Конти дал «Российской газете» и ТАСС, лидер Италии сказал: «Я выступаю за культурные обмены и очень рад, что Италия смогла предложить российским любителям искусства возможность увидеть картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», которая из Галереи Уффици будет доставлена на форум во Владивостоке».

Картина «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли была представлена на пятом Восточном экономическом форуме и стала главным культурным событием ВЭФ.

С 8 сентября по 6 ноября 2019 года шедевр эпохи Возрождения - картину «Мадонна делла Лоджиа» можно увидеть в Приморской государственной картинной галерее на выставке «Боттичелли «Мастер универсального искусства».

Далее шедевр отправится в Санкт-Петербург. Картина будет представлена на Международном культурном форуме, который состоится с 14 по 16 октября. С 17 ноября «Мадонна делла Лоджиа» будет экспонироваться в Государственном Эрмитаже.

Ирина Павленко