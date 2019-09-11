Новости партнеров
Мировые музеи расширяют границы: Приморская галерея первая в России приняла шедевр Сандро Боттичелли
11 Сентябрь 2019, 18:37
Впервые в России представлена картина знаменитого художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли (1445 - 1510) «Мадонна делла Лоджиа» из собрания Галереи Уффици (Флоренция, Италия). Культурное событие уникально в том числе, тем, что шедевр представлен в региональном музее - Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
Галерея Уффици во Флоренции - один из старейших музеев Европы и одна из крупнейших галерей мира. Директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко рассказала, что ещё два года назад представить, что сотрудничество галереи Владивостока и галереи столь высокого уровня, как Уффици станет возможным, было очень трудно.
«Ещё никогда ни один из региональных музеев России не делал выставку с галереей Уффици», - подчеркнула значимость свершившегося события Алёна Даценко.
Робота по реализации проекта велась полтора года. Сотрудники галереи Уффици проделали большую работу по изучению климатических условий, состояния картины и возможности её транспортировки на столь отдалённое расстояние.
«Италия никогда ещё так далеко не отправляла свои шедевры. Мы надеемся, что это начало большого взаимного пути, который принесёт много радости и новых впечатлений от общения с подлинными шедеврами», - отметил на пресс-конференции посвящённой беспрецедентному событию первый советник посла Италии в России Вальтер Феррара.
Алена Даценко выразила искреннюю благодарность директору галереи Уффици Айке Шмидту за оказанное доверие к Приморской галерее и Владивостоку. «Как бы мы не говорили о том, что произведения искусства надо выставлять, что они должны экспонироваться, и это правильно и замечательно, и доступность к произведениям должна быть у каждого, потому, что, это наше общемировое наследие, но, безусловно, для сотрудников музеев главное – это сохранность произведения», - высказалась директор Приморского художественного музея.
«Я отвечу на вопрос, которым многие, наверное, сейчас задаются. А как случилось, что в галерее Уффици решились отправить шедевр в такое рискованное, далекое и беспрецедентное путешествие? И я хочу ответить следующее, - ответил Айке Шмидт. – Причина не только в том, что мы полностью доверяем нашим партнёрам. Я имею в виду как сотрудников владивостокского музея, так и наших партнёров которые обеспечивали транспортировку - компанию «МондоМостре». Есть ещё одна причина. Я считаю, что настоящее долгосрочное будущее – целостность и сохранность произведениям искусства можно обеспечить только благодаря открытости и диалогу с обществом, со зрителем, с публикой, с читателем предоставляя доступ как можно большему числу людей к лучшим образцам искусства».
«Мы приняли решение привести картину Боттичелли во Владивосток, - продолжает господин Шмидт, - не только потому, что это – дверь, распахнутая в сторону всех многочисленных культур, цивилизаций и государств Тихоокеанского бассейна, но и потому, что это дверь в будущее. Я уверен, что сто лет спустя, когда коллеги, музейные специалисты со всего мира обратятся к опыту, истории Уффици мы сможем с гордостью сказать, что именно мы первыми отправили картину Боттичелли во Владивосток, который уже сейчас становится центром самых разных обменов».
О значимости культурного события высказался и Премьер-министр Италии Джузеппе Конти. В июле этого года президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Италию. В интервью, которое Джузеппе Конти дал «Российской газете» и ТАСС, лидер Италии сказал: «Я выступаю за культурные обмены и очень рад, что Италия смогла предложить российским любителям искусства возможность увидеть картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», которая из Галереи Уффици будет доставлена на форум во Владивостоке».
Картина «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли была представлена на пятом Восточном экономическом форуме и стала главным культурным событием ВЭФ.
С 8 сентября по 6 ноября 2019 года шедевр эпохи Возрождения - картину «Мадонна делла Лоджиа» можно увидеть в Приморской государственной картинной галерее на выставке «Боттичелли «Мастер универсального искусства».
Далее шедевр отправится в Санкт-Петербург. Картина будет представлена на Международном культурном форуме, который состоится с 14 по 16 октября. С 17 ноября «Мадонна делла Лоджиа» будет экспонироваться в Государственном Эрмитаже.
Ирина Павленко
Читайте также:
Последнее
Новости
Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку
12 Сентябрь 2019, 00:15
Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"
11 Сентябрь 2019, 23:32
Куда россиянам девать детей, сказал Медведев
11 Сентябрь 2019, 23:02
Власти накажут автолюбителей за детей в салоне
11 Сентябрь 2019, 22:32
Правительство изменило пенсионную реформу
11 Сентябрь 2019, 22:01
Более 2 тысяч семей получили выплаты на первенцев
11 Сентябрь 2019, 21:55