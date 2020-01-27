Мишустин дал китайцам землю и льготы в Приморье

Новый премьер-министр Михаил Мишустин расширил ТОР «Михайловский» для китайской компании, сообщает DEITA.RU.

Постановление было подписано на прошлой неделе. Земельные участки выделяют под резидента ООО «Дальселькор», который должен будет заняться выращиванием риса и сои. Учредителем этой компании является ООО «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян». Доля уставного капитала 100% и составляет 110 млн. рублей.

Все участки были выделены в Спасском районе Приморья, в нескольких селах муниципалитета. Предполагается, что инвестиции составят порядка 3,26 млрд. рублей. На предприятии будет трудиться 65 человек, общий размер налогов до 2029 года превысит 400 млн. рублей во все бюджет страны, обещают инвесторы.

Напомним, что сельскохозяйственный ТОР «Михайловский» располагается на территории трех муниципалитетов Приморского края. На сегодня на территории ТОРа работает более 16 предприятий.

Иван Крышан