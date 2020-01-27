Новости
«Опасный маршрут» - жители Владивостока жалуются на автобусных карманников
27 Январь 2020, 11:20
Сильнейших кикбоксеров Приморья определили на краевом чемпионате
27 Январь 2020, 11:10
«Снести нельзя оставить»: мешает ли торговый порт благоустройству Владивостока
27 Январь 2020, 11:01
Грязь, кровь, антисанитария – появились фото рынка в Ухане
27 Январь 2020, 10:40
«Всю рыбу отравят» - Автомобиль ушел под лед в Приморье
27 Январь 2020, 10:22
Мишустин дал китайцам землю и льготы в Приморье
27 Январь 2020, 10:20
Дачных похитителей-рецидивистов задержали в Приморье
27 Январь 2020, 10:00
Мишустин вводит двойные зарплаты для Росгвардии и полиции
27 Январь 2020, 09:50
Мишустин дал китайцам землю и льготы в Приморье
Новый премьер-министр Михаил Мишустин расширил ТОР «Михайловский» для китайской компании, сообщает DEITA.RU.
Постановление было подписано на прошлой неделе. Земельные участки выделяют под резидента ООО «Дальселькор», который должен будет заняться выращиванием риса и сои. Учредителем этой компании является ООО «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян». Доля уставного капитала 100% и составляет 110 млн. рублей.
Все участки были выделены в Спасском районе Приморья, в нескольких селах муниципалитета. Предполагается, что инвестиции составят порядка 3,26 млрд. рублей. На предприятии будет трудиться 65 человек, общий размер налогов до 2029 года превысит 400 млн. рублей во все бюджет страны, обещают инвесторы.
Напомним, что сельскохозяйственный ТОР «Михайловский» располагается на территории трех муниципалитетов Приморского края. На сегодня на территории ТОРа работает более 16 предприятий.
Иван Крышан