Мишустин даст денег на дороги Дальнего Востока

На очередном заседании Кабмина премьер Мишустин обещал выделить Дальнему Востоку дополнительные деньги, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, средства пойдут на восстановление дорог в Сибири и на Дальнем Востоке после прошлогодних паводков, серьезно испортивших местную инфраструктуру. Объем финансовых вливаний Михаил Мишустин оценил в 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Как уточнил премьер-министр, на дотации могут рассчитывать Амурская область, Хабаровский край, ЕАО и Приморский край. Кроме дальневосточных регионов, деньги на дороги направят в Иркутскую область.

Лето и осень прошлого года ознаменовались наводнениями и дождями в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как объяснял ситуацию главный метеоролог Приморья Борис Кубай, во всем виноват Китай. По его словам, территория КНР перегрелась, переувлажненный тропический воздух из Китая поступал в Россию и стал причиной крупных наводнений.

В Приморье в конце прошлого года во время некоторых ливней выпадало до 200 процентов от месячной нормы.

Наиболее сильно страдал участок в районе Смоляниново. Несколько раз под воду уходил автомобильный мост, сель сходила на железнодорожные пути, движение закрывали. Инфраструктура не восстановлена полностью до сих пор. Также серьезный урон был нанесен сельскому хозяйству - пропало до половины сельхозкультур.

Что касается Сибири, то достаточно вспомнить катастрофическое наводнение в Тулуне. Тысячи людей лишились крова, последствия не устранены до сих пор. Сумму ущерба оценивали в миллиард рублей.

Напомним, помимо наводнений, Сибири и Дальний Восток уже испытывают на прочность лесные пожары. Ситуация вызвала гнев президента Путина, который во время совещания с губернаторами в гневе бросил на стол ручку, требуя от глав регионов более ответственной работы по обеспечению безопасности жителей.