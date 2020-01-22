Мишустин изменил структуру правительства

Теперь у премьер-министра может быть 11 заместителей, сообщает DEITA.RU.



Российский премьер Михаил Мишустин подписал одно из своих первых распоряжений. Оно касается структуры российского правительства. Документ есть на сайте правительства РФ.

Так, документ регламентирует численность аппарата правительства – максимум 1545 человек. Также распоряжение ограничивает и количество замов Мишустина – теперь их может быть 11, среди них один первый заместитель.

Так, первым замом Мишустин назначил Валерия Сидоренко. В число 10 заместителей вошли: Светлана Андрющенко,Ольга Кривонос,Леонид Левин,Наталья Савина,Эльмир Тагиров,Илья Трунин,Алексей Уваров,Ольга Чепурина,Игорь Шевченко.

Пресс-секретарем стал Борис Беляков, перешедший из ФНС.

Елена Миронова