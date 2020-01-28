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Мишустин назначил главного по мусору
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового руководителя отечественной «мусорной реформы», сообщает DEITA.RU.
Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте Кабмина, генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» сроком на три года назначен Илья Гудков. В прошлом он работал руководителем ФКУ «Ространсмодернизация».
Именно Российский экологический оператор занимается реализацией «мусорной реформы», которая началась в России в январе 2019 года. Ее цель - сформировать цивилизованную практику обращения с мусором в стране, ликвидировать незаконные свалки и снизить объемы вывозимых на полигоны отходов.
Напомним, что не во всех российских регионах «мусорная реформа» проходит гладко. Она нередко выливается в протесты жителей против строительства мусоперерабатывающих заводов, а также сбои с вывозом мусора в связи со сменой оператора по работе с твердыми коммунальными отходами.
Дмитрий Санников