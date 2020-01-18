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Мишустин назначил преемника

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Новым главой Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, сообщает DEITA.RU

Соответствующее распоряжение Михаил Мишустин подписал в пятницу, 17 января. Егоров - доверенное лицо Мишустина и его правая рука. Верный соратник нового премьера получил ожидаемое повышение.

Именно Егоров сопровождал Мишустина на многих публичных выступлениях и церемониях. ФНС, несмотря на смену руководителя, остаётся под пристальным наблюдением премьера.

Егорову 39 лет, в бытность заместителем Михаила Мишустина в ФНС он курировал контрольное управление, ценообразование и осуществлял оперативный контроль работы ведомства.

Василий Кучин

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