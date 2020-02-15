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Мишустин назвал российскую ипотеку очень дорогой

Михаил Мишустин

Ипотека становится серьезным бременем даже для семей со средним и выше уровнем дохода

На заседании Правительства РФ 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в стране слишком дорогой – даже несмотря на снижение ставок, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает «Интерфакс», глава Кабмина отметил, что ставка под 9% - это средняя на сегодняшний день ставка по стране – не позволяет семьям взять жилье, при этом не начав крайне сильно стеснять себя в остальных тратах.

Мишустин подчеркнул, что сегодня ипотека становится серьезным бременем даже для семей со средним и выше уровнем дохода – для большинства это и вовсе недоступная роскошь.

Таким образом, глава правительства распорядился вынести на обсуждения различные меры, которые помогут снизить ипотечную ставку, упростить рефинансирование ипотечных кредитов в стране и пересмотреть выплаты, данные под более высокий процент.

Напомним, что на Дальнем Востоке есть льготная ипотека под 2%, доступная молодым семьям до 35 лет, а также получателям «дальневосточного гектара». 

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