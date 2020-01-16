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Мишустин не намерен жалеть бедных
Кандидат в премьер-министры России ответил на важный вопрос
о налогах, сообщает DEITA.RU.
В четверг, 16 января, кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин проводит встречи с представителями разных фракций Госдумы. Депутаты задают ему вопросы, чтобы определиться – поддержать кандидатуру на пленарке или нет.
Острый вопрос Мишустину, как главе ФНС, задали депутаты КПРФ. Парламентарии уточнили, намерен ли возможно будущий глава кабмина отменять налог на доходы физических лиц для малоимущих. Мишустин ответил отрицательно: это неэффективная мера для настоящего времени.
Также во время встречи с депутатами «Справедливой России» Мишустин отверг предложение реформировать систему налогообложения в России и вводить прогрессивную шкалу сбора налогов.
Елена Миронова