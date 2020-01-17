Мишустин не спишет долги россиян

Новый премьер против идеи депутатов списать все кредитные задолженности, сообщает DEITA.RU.

После программного выступления в Госдуме накануне, 16 января, новый председатель российского правительства ответил на вопросы депутатов. Так, еще действующий глава Федеральной налоговой службы выступил против инициативы депутатов списать россиянам кредитные долги.

По мнению премьер-министра, это вызовет волну банкротств, и пострадают те, «кто совсем невиноват» в неплатежеспособности российских граждан.

А россияне тем временем задаются вопросом, кто же все-таки виноват в том, что цены на продукты, бензин и ЖКХ растут не по дням, а по часам, рабочие места сокращают, а ставки по кредитам растут, а зарплат не хватает, чтоб дожить до следующей получки?

Также будущий глава кабмина против отмены НДФЛ для бедных. По словам Михаила Мишустина, это неэффективная мера.

Кроме того, новый премьер наотрез отказался пересматривать систему налогообложения в России.

Видимо, предположения эксперта, руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова о том, что при новом правительстве россиянам придется затянуть пояса, недалеки от истины.

Светлана Алеутская