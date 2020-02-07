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Мишустин: «Нельзя повышать штрафы, не добившись роста зарплат»

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Глава Кабмина раскритиковал идею увеличения штрафов для автомобилистов

Премьер-министр Михаил Мишустин скептически отнесся к идее повышения штрафов для российских автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

На очередном заседании Правительства РФ, которое прошло 6 февраля, глава Кабмина Дмитрий Мишустин выразил скептическое отношение к идее увеличения санкций за превышение скорости. Согласно новому предложению, водитель, нарушивший скоростной режим, должен будет заплатить за свою ошибку до пяти тысяч.

Такое предложение было вынесено при составлении и обсуждении нового КОАП в России.

Премьер отметил, что штрафы такого размера будут непосильными для многих водителей.

«Такие вопросы нужно рассматривать, в первую очередь исходя из платежеспособности населения. А мы пока не добились такого роста зарплат, чтобы было возможно кратно повышать штрафы», - отметил глава Правительства.

Он добавил, что любые новые проекты должны идти на пользу самим гражданам, увеличивая качество администрирования в стране. Мишустин подчеркнул, что увеличение штрафов – самый простой, однако, далеко не самый эффективный и оправданный путь.

Напомним, ранее предлагалось и ввести «скидки» на различные штрафы, размер которых может составлять до 50% от суммы нарушения. Новелла будет действовать только в отношении автомобилистов. Отмечается, что такая «акция», меж тем, не коснется особенно опасных нарушений, вроде езды в состоянии опьянения, и повторные правонарушения. 

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