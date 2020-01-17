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Мишустин оказался автором песен Лепса

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Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.RU.

Фамилия, имя и отчество совпадают с только что назначенным премьер-министром страны. Однофамилец, простое совпадение? Нет, совпадений слишком уж много. Ведь даже в его официальной биографии, распространенной ТАСС, указано, что Мишустин играет на рояле. Более того, на одном из корпоративов, Мишустин на этом самом рояле играл, аккомпанируя Голиковой.

О композиторских талантах Михаила Мишустина проговорился и глава Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 году тогдашнего руководителя ФНС с днем рождения. «И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами», - приводят слова Грефа «Ведомости».

Отметились из российских чиновников музыкальным творчеством, например, официальный представитель МИД Мария Захарова. Она написала слова для песни Кати Лель: «Вот и остановлен бег, Ты не мой любимый человек, Я, как волна, снова свободна».

Музыкальное творчество среди российских чиновников встречается на самом высоком уровне. Владислав Сурков, бывший «серый кардинал» Кремля, писал стихи и музыку для группы «Агата Кристи»: «Завоют газеты о новой войне».

А вот бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который сейчас отбывает срок за крупную взятку, пишет стихи в заключении. Надо сказать, очень специфичные стихи: «Так что в казенной фуфайке почти что жарко. Стоять самый короткий день на плацу. Вот и настал Новый год, и будут подарки. Даже последнему подлецу», - приводит стихи Улюкаева «Расстрига».

Дмитрий Санников

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