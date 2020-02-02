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Мишустин остановил безвиз с Китаем
В Приморье китайские рабочие – важная часть экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке безвизовых туристических поездок граждан РФ и КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает DEITA.RU.
Выполнение этого пункта распоряжения возложено на ФСБ России, безвиз останавливается с полуночи 2 февраля 2020 года.
Временный запрет наложен и на рабочие визы китайцам. МИД России Мишустин поручил приостановить прием документов на оформление рабочих виз от граждан КНР, а также выдачу документов.
МВД РФ и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу гражданам КНР, находящимся за пределами территории РФ.
В Приморье китайские рабочие – важная часть экономики. Именно китайские строители нередко на возведении крупнейших инвестиционных проектов, включая резидентов ТОР и СПВ.