Мишустин отменил 3,6 тысяч актов СССР

Глава правительства подписал постановление об отмене трёх с половиной тысяч актов, принятых во время существования СССР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт кабмина.

В сообщении ведомства уточняется, что Михаилом Мишустиным были отменены 3621 акт СССР в период с 1923 по 1991 годы.

Причиной этого решения послужило их устаревание и невостребованность для применения в современных российских реалиях.

Работу по поиску потерявших свою актуальность актов Советского Союза вели профильные учреждения и организации РФ, в том числе различные органы власти.