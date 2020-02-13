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Мишустин отменил 3,6 тысяч актов СССР
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Мишустин отменил 3,6 тысяч актов СССР
Многие советские законы утратили силу
Глава правительства подписал постановление об отмене трёх с половиной тысяч актов, принятых во время существования СССР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт кабмина.
В сообщении ведомства уточняется, что Михаилом Мишустиным были отменены 3621 акт СССР в период с 1923 по 1991 годы.
Причиной этого решения послужило их устаревание и невостребованность для применения в современных российских реалиях.
Работу по поиску потерявших свою актуальность актов Советского Союза вели профильные учреждения и организации РФ, в том числе различные органы власти.