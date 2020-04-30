Мишустин подписал постановление по установке ГЛОНАСС

Отсрочку по обязательной установке системы ГЛОНАСС получили российские транспортные компании, соответствующее постановление подписал Председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА DEITA.RU.

Отмечается, что обязательные требования по установке на транспорт спутниковой навигации вступят в силу только с 31 мая 2021 года – следовательно, на это есть еще больше года подготовки.

Такая отсрочка коснется автобусов и транспорта, в котором перевозят опасные грузы.

- Мера поможет снизить нагрузку на транспортную отрасль, которая пострадала из-за распространения коронавируса в стране, - поясняется в документе.