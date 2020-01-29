Новости
80 классов закрыты на карантин по гриппу в школах Приморья
29 Январь 2020, 12:27
Люди в масках: в аптеках исчезают средства индивидуальной защиты
29 Январь 2020, 12:20
Судебных примирителей определил Верховный суд
29 Январь 2020, 12:00
Россельхознадзор: запрета на поставки из Китая нет
29 Январь 2020, 11:50
Автослесарь заразил клиентку ВИЧ-инфекцией
29 Январь 2020, 11:40
Приморский Роспотребнадзор: «В коронавирусе ничего особенного нет»
29 Январь 2020, 11:20
Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ
29 Январь 2020, 11:00
Дальневосточный краб не поедет в Китай из-за коронавируса
29 Январь 2020, 10:40
Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ
Председатель правительства России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями, сообщает DEITA.RU.
Как отмечается на официальном сайте Кабмина, теперь заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев займется, кроме проблем дальневосточных и арктических, еще и государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет курировать разработку основных направлений социально-экономического развития, координировать работу по достижению национальных целей и реализации нацпроектов; финансовой, кредитной и денежной политикой, регулированием финансовых рынков и инвестиционной политикой; координировать внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.
Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет координировать разработку бюджета и других законопроектов, налоговую политику и управление госдолгом, торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки.
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко будет координировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы и оборот недвижимости.
Заместитель председателя правительства Юрий Борисов будет курировать оборону, ОПК, гособоронзаказ и ВТС, промышленность и ТЭК, правоохранительную деятельность.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова будет координировать социальную политику, пенсии и науку, заниматься вопросами демографии и миграции.
Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук будет курировать международные отношения и интеграцию в Евразийский экономический союз.
Вице-премьер Марат Хуснуллин будет заниматься вопросами жилищной политики, ипотекой и ЖКХ, дорогами, развитием регионов и муниципалитетов, Крымом и Калининградом.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет координировать вопросы цифровой экономики и инновации, курировать связь, СМИ, культуру, туризм и спорт.
Дмитрий Санников