Мишустин пообещал россиянам рост зарплат

Глава правительства представил президенту план выхода экономики из затяжного коронавирусного пике, сообщает ИА DEITA.RU.





Михаил Мишустин на онлайн-совещании с Владимиром Путины обозначил основные этапы выхода из кризиса. По словам премьера, для восстановления экономики страны потребуется около 5 триллионов рублей.





Как ранее сообщало DEITA.RU, восстановление пройдет в три этапа. Первый начнется с июля и ознаменуется адаптацией к новым реалиям. Ограничения постепенно будут сниматься, малый бизнес снова вернется к работе, но основная часть карантинных мер по-прежнему сохранится.





Вторым этапом станет постепенное восстановление экономики, и продлится оно предположительно до июля 2021 года. Рост Мишустин обещает только к концу следующего года, и его прогноз - не менее 2,5 %.





Глава Кабмина заявил, что через полтора года, когда кризис будет полностью преодолен, безработица должна вернуться на уровень не более 5 процентов. Зарплаты должны расти на 2,5 процента в годовом отношении. Уровень бедности власти планируют довести до значений конца 2019 года - чуть более 12 процентов населения.





Владимир Путин принял план кабмина и потребовал приступить к работе с июля.





В течение ближайших недель июня будут доработаны нюансы национальной стратегии выхода из кризиса, а совещания по отдельным секторам экономики будут проходить ежедневно.