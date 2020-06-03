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Мишустин пообещал россиянам рост зарплат
Сразу после кризиса, но он закончится через полтора года
Глава правительства представил президенту план выхода экономики из затяжного коронавирусного пике, сообщает ИА DEITA.RU.
Михаил Мишустин на онлайн-совещании с Владимиром Путины обозначил основные этапы выхода из кризиса. По словам премьера, для восстановления экономики страны потребуется около 5 триллионов рублей.
Как ранее сообщало DEITA.RU, восстановление пройдет в три этапа. Первый начнется с июля и ознаменуется адаптацией к новым реалиям. Ограничения постепенно будут сниматься, малый бизнес снова вернется к работе, но основная часть карантинных мер по-прежнему сохранится.
Вторым этапом станет постепенное восстановление экономики, и продлится оно предположительно до июля 2021 года. Рост Мишустин обещает только к концу следующего года, и его прогноз - не менее 2,5 %.
Глава Кабмина заявил, что через полтора года, когда кризис будет полностью преодолен, безработица должна вернуться на уровень не более 5 процентов. Зарплаты должны расти на 2,5 процента в годовом отношении. Уровень бедности власти планируют довести до значений конца 2019 года - чуть более 12 процентов населения.
Владимир Путин принял план кабмина и потребовал приступить к работе с июля.
В течение ближайших недель июня будут доработаны нюансы национальной стратегии выхода из кризиса, а совещания по отдельным секторам экономики будут проходить ежедневно.