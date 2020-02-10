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Мишустин поручил быстрее выдавать семьям материнский капитал

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Глава кабмина отметил, что процесс получения выплаты должны значительно упростить

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой партии «Единая Россия» поправки в законодательство, продиктованные последним посланием президента Федеральному собранию, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, глава кабмина попросил ускорить работу над законопроектами в Госдуме. Например, поправки в закон о маткапитале планируют внести на рассмотрение уже в понедельник, 10 февраля. Речь идет о расширении списка лиц, которые могут получить материнский капитал – теперь это родители первенцев, которые появились на свет в 2020 году и позднее.

Кроме того, по словам Мишустина, необходимо изменить порядок предоставление капитала. Большинство бумажных справок и документов планируется заменить на электронные.

Напомним, в ходе ежегодного послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил распространить действие маткапитала на семьи, в которых родился первый ребенок. Родители получат 466 тысяч рублей за первенца. За второго ребенка дадут еще 150 тысяч рублей.

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