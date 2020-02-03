Новости
Российские власти придумали новую проблему для iPhone
3 Февраль 2020, 21:15
Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев
3 Февраль 2020, 20:45
Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку
3 Февраль 2020, 20:15
Роскачество советует утилизировать просроченные продукты
3 Февраль 2020, 20:00
Коронавирус остановил рейсы между Владивостоком и КНДР
3 Февраль 2020, 19:40
Китайских рабочих в России заменят осужденными
3 Февраль 2020, 19:20
Родители просят Путина запретить красную ручку в школах
3 Февраль 2020, 19:00
Посылки из Китая может запретить Госдума
3 Февраль 2020, 18:45
Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев
Новые правила борьбы с эпидемией появились в России
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал
национальный план по борьбе с эпидемией коронавируса, который зародился в Китае
в конце 2019 года, сообщает DEITA.RU. Документ предусматривает несколько важных
направлений работ государственных структур.
Прежде всего, этот тип коронавируса добавлен в список особо опасных болезней. Это значит, что теперь Россия может не только лечить иностранцев у себя, но и депортировать их на родину. До этого момента всех иностранных граждан с подозрением на коронавирус изолировали и лечили российские медики.
Второе важное направление – цены на медикаменты, маски и прочее необходимое из аптек. Мишустин поручил ФАС контролировать уровень цен и наказывать аптеки за их повышение.
Напомним, с декабря в Китае началась эпидемия коронавируса. На сегодняшний день погибли от болезни 360 человек. Более 17 тысяч числятся заболевшими. Россия ранее приняла решение о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке. Также прекратилась выдача электронных виз.