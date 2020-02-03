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6 Декабрь 2019, 18:15

Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев

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Новые правила борьбы с эпидемией появились в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с эпидемией коронавируса, который зародился в Китае в конце 2019 года, сообщает DEITA.RU. Документ предусматривает несколько важных направлений работ государственных структур.

Прежде всего, этот тип коронавируса добавлен в список особо опасных болезней. Это значит, что теперь Россия может не только лечить иностранцев у себя, но и депортировать их на родину. До этого момента всех иностранных граждан с подозрением на коронавирус изолировали и лечили российские медики.

Второе важное направление – цены на медикаменты, маски и прочее необходимое из аптек. Мишустин поручил ФАС контролировать уровень цен и наказывать аптеки за их повышение.

Напомним, с декабря в Китае началась эпидемия коронавируса. На сегодняшний день погибли от болезни 360 человек. Более 17 тысяч числятся заболевшими. Россия ранее приняла решение о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке. Также прекратилась выдача электронных виз.

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