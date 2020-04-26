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Мишустин поручил подготовиться к постепенной отмене самоизоляции

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Распоряжение касается разных профильных ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить схемы поэтапного выхода из режима самоизоляции, для того, чтобы поддержать экономику и россиян, при этом не нарушая мер по предотвращению коронавирусной эпидемии в стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости». 

Так, в распоряжении говорится о подготовке поэтапной отмене ограничений для бизнеса, сокращении сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких, рекомендации по поведению в майские праздники.

Кроме того, Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов четвертого-пятого курсов за прохождение практики в условиях эпидемии и оказание помощи больным с легкой формой COVID-19.

Роспортребнадзор, в свою очередь, выявит проблемные с точки зрения развития инфекции регионы. 

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