Мишустин поручил собрать с россиян больше налогов

Новый премьер Михаил Мишустин ввел новые KPI для губернаторов и уже направил соответствующие рекомендации в регионы, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщает близкий к властным структурам Telegram-канал «Как-то вот так», информацию подтверждают источники URA.RU.



Так, эффективность губернаторов будет считаться по растущим либо нерастущим в регионах зарплатам, развитию частного бизнеса и собираемости налогов.

Экономический фактор будет главным в вопросе соответствия глав регионов занимаемой должности. Логично, что в новых реалиях будет расти зависимость губернаторов от локальных бизнес-элит.

Кроме того, главам необходимо будет обеспечить рост налоговых поступлений. Для тех, у кого рейтинг слаб, этот шаг может иметь серьезные последствия.

По информации близкого к Кремлю источника, такие новости вызвали тревогу у региональных лидеров, имеющих шаткие позиции. В частности, это губернатор Пензенской области Белозерцев, Алтайский глава Томенко, губернатор Хакасии Коновалов.

Из этих регионов в бюджет поступает очень мало налоговых денег - гораздо ниже средних по стране. Новые требования Мишустина могут вызвать как экономическую, так следом и политическую «турбулентность» в регионах страны.

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин выступил против отмены НДФЛ для бедных. По его мнению, это неэффективная мера.

Кроме того, новый премьер наотрез отказался пересматривать систему налогообложения в России.

Видимо, предположения эксперта, руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова о том, что при новом правительстве россиянам придется затянуть пояса, недалеки от истины.

Отметим, что оценки критериев эффективности, введенные с 2016 года, практически ежегодно менялись. Так, раньше они носили более политический характер - уровень доверия президенту Путину, результаты кандидатов правящей партии на местных выборах и так далее.