Мишустин поручил создать резерв масок от коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать запас медицинских масок на случай распространения коронавируса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Согласно информации издания, соответствующее поручение о создании такого резерва премьер адресовал Росрезевру и двум профильным министерствам.

При этом, в ведомстве отметили, что на данный момент в России такого запаса нет, однако его планировали сделать даже без условия распространения коронавируса на территории страны.

Доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал изданию, что хоть ношение медицинских масок и не даёт гарантии от заражения коронавирусом, иметь стратегический запас этим предметов будет не лишним.

