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6 Декабрь 2019, 18:15

Мишустин поручил создать резерв масок от коронавируса

Михаил Мишустин

В России появится запас медицинских масок

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать запас медицинских масок на случай распространения коронавируса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Согласно информации издания, соответствующее поручение о создании такого резерва премьер адресовал Росрезевру и двум профильным министерствам.

При этом, в ведомстве отметили, что на данный момент в России такого запаса нет, однако его планировали сделать даже без условия распространения коронавируса на территории страны.

Доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал изданию, что хоть ношение медицинских масок и не даёт гарантии от заражения коронавирусом, иметь стратегический запас этим предметов будет не лишним.

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