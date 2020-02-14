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6 Декабрь 2019, 18:15

Мишустин поручил Трутневу новое управление

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Задач у полпреда прибавится

На совещании с правительством, которое прошло в четверг, 13 февраля, Михаил Мишустин сделал заявление насчет полномочий Юрия Трутнева, сообщает ИА DEITA.RU. Задач у полномочного представителя президента на Дальнем Востоке добавилось.

Как заявил Михаил Мишустин, в правительстве появилось новое управление – по развитию приоритетных территорий. Чем именно будет заниматься управление, Мишустин не сообщил. Однако, можно предположить, что число приоритетных территорий войдут Дальний Восток, Арктика и новое место ответственности Трутнева Северный Кавказ.

Напомним, Юрий Трутнев отвечает за Дальний Восток с 2013 года. Позже к его обязанностям добавили Арктику. Новое правительство Мишустина добавило Трутневу еще и Северный Кавказ.

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