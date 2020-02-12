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Мишустин потребовал ускорить работу по нацпроектам
Глава правительства недоволен тем, что к середине февраля необходимые документы еще не готовы
В правительстве России в среду, 12 февраля, состоялось
первое заседание президиума Совета на нацпроектам, сообщает ИА DEITA.RU. В
своем вступительном слове Мишустин потребовал коллег ускориться.
Как сообщается на сайте правительства, Мишустин отметил, что работа по реализации нацпроектов начинается не с чистого листа. Однако изменения в системе работы потребуются. В частности, все запланированные мероприятия на этот год выполниться необходимо – переносить бюджетные деньги на новый год второй раз подряд непозволительно.
Кроме того, Мишустин остался недоволен тем, что к середине февраля необходимые нормативные акты для начала финансирования так и не приняты. Глава кабмина попросил ответственных поторопиться.