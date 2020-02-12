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Мишустин потребовал ускорить работу по нацпроектам

правительство Мишустин

Глава правительства недоволен тем, что к середине февраля необходимые документы еще не готовы

В правительстве России в среду, 12 февраля, состоялось первое заседание президиума Совета на нацпроектам, сообщает ИА DEITA.RU. В своем вступительном слове Мишустин потребовал коллег ускориться.

Как сообщается на сайте правительства, Мишустин отметил, что работа по реализации нацпроектов начинается не с чистого листа. Однако изменения в системе работы потребуются. В частности, все запланированные мероприятия на этот год выполниться необходимо – переносить бюджетные деньги на новый год второй раз подряд непозволительно.

Кроме того, Мишустин остался недоволен тем, что к середине февраля необходимые нормативные акты для начала финансирования так и не приняты. Глава кабмина попросил ответственных поторопиться.

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