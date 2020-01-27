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Мишустин повысил ставки для угольных терминалов
Новое постановление правительства обяжет порты России платить увеличенные тарифы, если речь идёт о перевалке угля. Новоиспеченный премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, призванный «сдирать три шкуры» за выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, сообщает DEITA.RU
Законодательство в отношении портов страны, где занимаются перевалкой черного окаменелого топлива, действует уже с 2020 года. Ставки за «негативное влияние» на природу увеличиваются на 8%: они складываются из тарифов 2018-го, а также иных дополнительных коэффициентов (касаемо платы за любые загрязняющие воздух вещества). Сюда же впишут и знаменитые «61 рубль за тонну каменного угля».
Для Приморского края такие поправки в действующее законодательство могут быть восприняты весьма позитивно – если учитывать фактор общественного мнения. Не секрет, что в регионе годами идёт «война» с угольной пылью, который переваливают стивидоры в нескольких населенных пунктах края. На днях краевые власти даже пообещали их закрыть, если компании «не исправятся».
Евгений Черемухин