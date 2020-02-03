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Мишустин приравнял коронавирус к чуме, холере и СПИДу

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Правительство России внесло коронавирусную инфекцию в список заболеваний, которые представляют повышенную опасность для окружающих, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, и опубликованном на официальном сайте Кабмина, коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Как напоминает РИА ФАН, вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце 2019года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. По последним данным, насчитывается 14568 случаев заражения инфицированных, 305 человек погибли. ВОЗ признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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