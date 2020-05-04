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Мишустин продолжает работу на больничном
О диагнозе Мишустина стало известно в прошедший четверг
Премьер-министр Михаил Мишустин находится в нормальном состоянии, и по возможности продолжает свою работу в удаленном режиме, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Как рассказал пресс-секретарь главы Правительства Борис Беляков, чувствует себя Мишустин нормально – он продолжает свою работу с документами и постоянно находится на связи с министрами.
Отметим, что о диагнозе «коронавирус» у Мишустина стало известно в минувший четверг – он сообщил об этом лично Владимиру Путину и предложил на назначить исполняющим обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.