Мишустин рассказал о любви к Чебурашке

Какие три желания золотой рыбке загадал бы новый премьер? Интервью Михаила Мишустина, которое он дал Владимиру Познеру несколько лет назад, пролило свет на тайны души нового премьера, сообщает DEITA.RU.



Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в 2010 году был гостем передачи журналиста Владимира Познера, выходящей на Первом канале. Взгляд в архивы позволил узнать несколько интересных фактов из жизни нового крупного игрока в российской политике.

Так, отвечая на вопрос ведущего о том, какая у него любимая птица, Михаил Мишустин ответил: «попугай». Причины любви к птице Познер не выяснял, но добродушно усмехнулся в ответ.

Следующим вопросом был любимый литературный герой Мишустина, на тот момент главы Федеральной налоговой службы. Чиновник незамедлительно ответил - это Чебурашка.

Также Михаил Мишустин рассказал, что слабость является тем недостатком, который ему будет проще всего просить. Из современников чиновник более всего уважает и признает заслуги Стива Джобса.

Если бы премьер поймал золотую рыбку, он загадал бы следующие три желания: чтобы близкие люди никогда не болели, чтобы Россия в 21 века победила бедность, и себе он пожелал довести до логического завершения налоговую реформу в стране.

Оказавшись перед богом, Михаил Мишустин поблагодарил бы всевышнего за дарованную жизнь на земле и попросил бы прощения за все грехи.

Напомним, 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку, а новым премьером был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Сейчас новый руководитель формирует свою политическую команду.

Василий Кучин