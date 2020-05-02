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Мишустин разрешил ввозить запчасти для машин
Председатель правительства России Михаил Мишустин уточнил, что запрет на поставки из-за границы не касается запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию, сообщает ИА DEITA.RU.
Как говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте Кабмина, «установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях.... закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование».
Накануне стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Получив положительный тест на коронавирус, он сообщил об этом по видеосвязи Президенту России Владимиру Путину. На время болезни Мишустина исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель премьер министра Андрей Белоусов.