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Мишустин считает спорную территорию китайской в распоряжении по Владивостоку

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Спорная территория Тайваня в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина включена в Китай, сообщает DEITA.RU.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении перечня государств, гражданам которых упрощается въезд в Россию через свободный порт Владивосток.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте правительства России, теперь  иностранных государств, гражданам которых при прибытии в Российскую Федерацию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа, стало 53.

Въезжать в Россию по электронной визе через Владивосток смогут граждане стран: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция,  Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,  Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта,  Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия,  Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония , Сербия,  Сингапур,  Словакия,  Словения, Турция, Филиппины,  Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,  Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Обратил на себя внимание пункт 20 перечня, в котором значится «Китай (включая Тайвань)». Таким образом, Михаил Мишустин еще раз косвенно подтвердил позицию нашей страны: Россия признает Тайвань в качестве неотъемлемой части Китая и не имеет с островом официальных межгосударственных отношений.

Напомним, что согласно Конституции Китайской Народной Республики, контролируемые Китайской Республикой Тайвань и прилегающие острова входят в состав Китайской Народной Республики. Фактически же, Китайская Республика является частично признанным государством, территория которого Китайской Народной Республикой не контролируется.

Дмитрий Санников

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