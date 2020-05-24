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Мишустин смягчил требования по дальневосточным кредитам
Правительство России смягчило требования к капиталу банков, которые готовы выдавать резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством, сообщает ИА DEITA.RU.
Изменения внесены в правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным территориям опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток на реализацию инвестпроектов в ДФО.
Как следует из документа, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном сайте Кабмина, теперь минимальный размер капитала должен составлять 300 миллионов рублей вместо 1 миллиарда рублей.
С 2020 года резиденты дальневосточных территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток могут получать льготные кредиты для своих проектов. Государство субсидирует часть ставки по таким кредитам. Объем субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора.
С 16 апреля 2020 года Минвостокразвития начало прием заявок от банков, которые готовы предоставлять такие кредиты. Среди критериев отбора - наличие лицензии от Центробанка, срок деятельности не менее 5 лет, соблюдение установленных Банком России обязательных нормативов.