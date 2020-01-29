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Мишустин создал штаб по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин создал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает DEITA.RU.
Как отмечается на официальном сайте Кабмина, возглавит оперативный штаб вице-премьер Татьяна Голикова. Ее заместителем стала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ответственным секретарем штаба назначена заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
В состав оперативного штаба предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России также вошли первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС России Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, заместитель главы МИДа Игорь Моргулов, заместитель директора Службы внешней разведки Андрей Моряков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и генеральный директор ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Виталий Савельев.Дмитрий Санников