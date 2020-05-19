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17 Февраль 2020, 14:13

Мишустин вернулся в строй после коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы Кабмина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим Владимир Путин уже подписал указ, который отменяет обязанности премьера в отношении первого зампреда Правительства Андрея Белоусова – соответствующий документ уже появился на сайте Кремля.

Стоит отметить, что Мишустин продолжал свою работу и в больничной палате – и даже провел несколько совещаний по видеосвязи. Кстати, еще накануне, 18 мая, он проводил совещание из больницы.

Напомним, 12 мая был госпитализирован с диагнозом «коронавирус» еще один важный в государстве человек – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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