Мишустин вернулся в строй после коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы Кабмина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим Владимир Путин уже подписал указ, который отменяет обязанности премьера в отношении первого зампреда Правительства Андрея Белоусова – соответствующий документ уже появился на сайте Кремля.

Стоит отметить, что Мишустин продолжал свою работу и в больничной палате – и даже провел несколько совещаний по видеосвязи. Кстати, еще накануне, 18 мая, он проводил совещание из больницы.

Напомним, 12 мая был госпитализирован с диагнозом «коронавирус» еще один важный в государстве человек – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.