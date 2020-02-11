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Мишустин ввел обязательные утренние процедуры для подчиненных
Глава правительства Михаил Мишустин придумал, как взбодрить кабинет министров
Отныне каждый понедельник ровно в 9 утра здании
Правительства России премьер-министр проводит обязательную планерку с
вице-премьерами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на близкий к правительству
источник в Telegram-канале KremlinOne.
На планерке чиновники отчитываются о проделанной работе и рассказывают о своих планах на будущую неделю. Эту информацию подтверждают несколько анонимных источников в аппарате правительства. Присутствие на планерке строго обязательно.
Примечательно, что Михаил Мишустин уже не раз доказал: он намерен работать с самого утра, и своим подчиненным навяжет идентичные правила рабочего этикета.
Как сообщало ранее издание «Комсомольское правда», ссылаясь на свои личные источники, Михаил Мишустин явился на работу в прошлую субботу, 8 февраля. Сотрудники правительственных департаментов, в этой связи, также вынуждены были ехать в Белый Дом в свой законный выходной.
Бросается в глаза разница между методами работы экс-премьера Дмитрия Медведева и нового главы кабинета министров. Планерки по понедельниками тоже были обязательными, да только их схема была несколько иной.
Сообщается, что встречи Медведева с премьерами проходили в «Горках» - загородной резиденции Дмитрия Анатольевича. И начинались они не в 9, а в 12 - 13 часов дня.
Чьи же методы дисциплины окажутся эффективнее - «совы» Медведева или «жаворонка» Мишустина - поймем в ближайшие четыре года.