Мишустин ввел обязательные утренние процедуры для подчиненных

Отныне каждый понедельник ровно в 9 утра здании Правительства России премьер-министр проводит обязательную планерку с вице-премьерами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на близкий к правительству источник в Telegram-канале KremlinOne.



На планерке чиновники отчитываются о проделанной работе и рассказывают о своих планах на будущую неделю. Эту информацию подтверждают несколько анонимных источников в аппарате правительства. Присутствие на планерке строго обязательно.

Примечательно, что Михаил Мишустин уже не раз доказал: он намерен работать с самого утра, и своим подчиненным навяжет идентичные правила рабочего этикета.

Как сообщало ранее издание «Комсомольское правда», ссылаясь на свои личные источники, Михаил Мишустин явился на работу в прошлую субботу, 8 февраля. Сотрудники правительственных департаментов, в этой связи, также вынуждены были ехать в Белый Дом в свой законный выходной.

Бросается в глаза разница между методами работы экс-премьера Дмитрия Медведева и нового главы кабинета министров. Планерки по понедельниками тоже были обязательными, да только их схема была несколько иной.

Сообщается, что встречи Медведева с премьерами проходили в «Горках» - загородной резиденции Дмитрия Анатольевича. И начинались они не в 9, а в 12 - 13 часов дня.

Чьи же методы дисциплины окажутся эффективнее - «совы» Медведева или «жаворонка» Мишустина - поймем в ближайшие четыре года.