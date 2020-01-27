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6 Декабрь 2019, 18:15

Мишустин вводит двойные зарплаты для Росгвардии и полиции

росгвардия

Новый премьер-министр России усиливает внутренние войска в столицах, сообщает DEITA.RU.  

Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее ежемесячные надбавки к окладам. До 100% от зарплаты дополнительно смогут получать сотрудники Росгвардии и МВД за «выполнение особо важных задач».

Примечательно, что такие найдутся только в Москве и области, а также северной столице и Ленинградской области – именно на эти субъекты распространяется действие документа премьера.

Размер бонуса будет определяться «сложностью, объемом и важностью выполняемых задач». Порядок выплаты установят лично начальники вышеуказанных ведомств: глава МВД Владимир Колокольцев и главком войсками нацгвардии Виктор Золотов.

Как заявили в правительстве, это решение повысит уровень соцзащищенности сотрудников правопорядка. Отметим, что в конце прошлого года расходы на статью «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличились до 21,7 миллиарда рублей.

Светлана Алеутская 

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