Новости
Мишустин вводит двойные зарплаты для Росгвардии и полиции
27 Январь 2020, 09:50
Китайский коронавирус: видеохроника событий
27 Январь 2020, 09:40
Кремль назвал причину отставки Медведева
27 Январь 2020, 09:15
Алексей Тимченко: «Рейтинги – это важно, но нужно стремиться к постоянному развитию агломерации Владивостока»
27 Январь 2020, 09:00
Пьяный пассажир довёл до слёз половину автобуса
27 Январь 2020, 08:03
Пик эпидемии впереди: коронавирус мутирует
27 Январь 2020, 07:18
Синоптики уточнили прогноз на понедельник
27 Январь 2020, 06:16
Российские туроператоры прекращают продажи путевок в Китай
27 Январь 2020, 05:09
Мишустин вводит двойные зарплаты для Росгвардии и полиции
Новый премьер-министр России усиливает внутренние войска в столицах, сообщает DEITA.RU.
Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее ежемесячные надбавки к окладам. До 100% от зарплаты дополнительно смогут получать сотрудники Росгвардии и МВД за «выполнение особо важных задач».
Примечательно, что такие найдутся только в Москве и области, а также северной столице и Ленинградской области – именно на эти субъекты распространяется действие документа премьера.
Размер бонуса будет определяться «сложностью, объемом и важностью выполняемых задач». Порядок выплаты установят лично начальники вышеуказанных ведомств: глава МВД Владимир Колокольцев и главком войсками нацгвардии Виктор Золотов.
Как заявили в правительстве, это решение повысит уровень соцзащищенности сотрудников правопорядка. Отметим, что в конце прошлого года расходы на статью «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличились до 21,7 миллиарда рублей.
Светлана
Алеутская