Мишустин выделил сотни миллиардов на семьи с детьми

Из резервного фонда Правительства выделили 222,1 млрд рублей – они должны пойти на выплаты денег детным семьям, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечает «Российская газета», довольно значительная часть указанных средств – более 195 млрд рублей пойдет на выплаты детям от трех до 15 лет. Сумма выплат на одного ребенка составляет 10 тысяч рублей. Для получения такой выплаты ребенок должен иметь российское гражданство, а его родители – проживать в России.

Если же единственный ребенок в семье родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 года, то такая семья претендует на выплату в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь – на это Правительство выделило 24,9 млрд.