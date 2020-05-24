Новости
Аномальная жара и пожары прогнозируются летом
24 Май 2020, 19:15
Мишустин выделил сто миллиардов рублей регионам
24 Май 2020, 18:45
Вандалы надругались над Ботсадом во Владивостоке
24 Май 2020, 18:15
Иномарка снесла столб и протаранила дом в центре Владивостока
24 Май 2020, 17:40
Путин обозначил дату выхода из карантина
24 Май 2020, 17:15
Дожди не покинут Приморье еще долго
24 Май 2020, 16:45
Затянется надолго - дату окончания пандемии снова перенесли
24 Май 2020, 16:15
«Хотя бы летние кафе» - рестораторы просят власти о помощи
24 Май 2020, 15:45
Мишустин выделил сто миллиардов рублей регионам
Средства пойдут на расходы, связанные с коронавирусными ограничениями
Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 100 млрд рублей регионам – для компенсации потерь бюджетов. Такая работа была проведена по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Средства пойдут в 56 регионов, чьи поступления по налогам и другим источникам оказались ниже поступлений за два предыдущих года. У каждого региона дотации выйдут разные – это зависит от их потерь и сумм первоочередных расходов.
Такая мера, рассчитывают в правительстве, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с COVID-19.