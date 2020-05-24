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Мишустин выделил сто миллиардов рублей регионам

Правительство РФ

Средства пойдут на расходы, связанные с коронавирусными ограничениями

Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 100 млрд рублей регионам – для компенсации потерь бюджетов. Такая работа была проведена по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Средства пойдут в 56 регионов, чьи поступления по налогам и другим источникам оказались ниже поступлений за два предыдущих года. У каждого региона дотации выйдут разные – это зависит от их потерь и сумм первоочередных расходов.

Такая мера, рассчитывают в правительстве, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с COVID-19. 

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