Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы

В России запущена процедура создания суперсервиса для безработных и соискателей «Трудовые отношения онлайн». В рамках глобальной программы уже выделено 500 000 000 рублей на создание и поддержку электронной базы данных «Работа в России», которая станет общероссийским и доступным каждому перечнем вакансий, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на МБХ медиа

Издание обнаружило два тендера на указанную сумму, имеющие соответствующие сопроводительные описания. По замыслу создателей платформы, в России должна появиться система, в которой формирование и ведение документов о трудоустройстве граждан страны ведется непрерывно, в реальном времени и единообразно для всех. Речь идёт не только об уже работающих или работниках «с опытом», но и выпускниках образовательных учреждений, которые особенно остро нуждаются в работе из-за отсутствия опыта и информированности.



Электронный портал будет состоять из нескольких категорий: это, собственно, сама база вакансий, база резюме всех зарегистрированных пользователей, отдельный интернет портал «Работа в России» и сопутствующие любому современному сервису личный кабинет и другие подсистемы. Примечательно, что вся информация с портала будет незамедлительно передаваться государственным органам власти «для принятия решений в целях формирования государственной политики».

