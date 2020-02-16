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Новости

Россияне задолжали за ипотеку 77 миллиардов

16 Февраль 2020, 16:21

Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы

16 Февраль 2020, 15:37

Российские учебники сделают патриотичнее и проверят на мат

16 Февраль 2020, 15:02

Правительство намерено облегчить ипотечную кабалу для россиян

16 Февраль 2020, 14:42

Единороссы назначили «смотрящего» за выборами в Приморье

16 Февраль 2020, 13:51

Дорожники «поцеловались» с леерами на Золотом мосту во Владивостоке

16 Февраль 2020, 13:13

Снегопад до обеда понедельника пророчат синоптики

16 Февраль 2020, 13:09

Эльбрус улетел из Приморья в Москву в леопардовой ливрее

16 Февраль 2020, 12:19

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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы

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Правительство намерено создать единую базу вакансий в Сети для россиян

В России запущена процедура создания суперсервиса для безработных и соискателей «Трудовые отношения онлайн». В рамках глобальной программы уже выделено 500 000 000 рублей на создание и поддержку электронной базы данных  «Работа в России», которая станет общероссийским и доступным каждому перечнем вакансий, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на МБХ медиа

Издание обнаружило два тендера на указанную сумму, имеющие соответствующие сопроводительные описания. По замыслу создателей платформы, в России должна появиться система, в которой формирование и ведение документов о трудоустройстве граждан страны ведется непрерывно, в реальном времени и единообразно для всех. Речь идёт не только об уже работающих или работниках «с опытом», но и выпускниках образовательных учреждений, которые особенно остро нуждаются в работе из-за отсутствия опыта и информированности. 

Электронный портал будет состоять из нескольких категорий: это, собственно, сама база вакансий, база резюме всех зарегистрированных пользователей, отдельный интернет портал «Работа в России» и сопутствующие любому современному сервису личный кабинет и другие подсистемы. Примечательно, что вся информация с портала будет незамедлительно передаваться государственным органам власти «для принятия решений в целях формирования государственной политики». 

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