Новости
Россияне задолжали за ипотеку 77 миллиардов
16 Февраль 2020, 16:21
Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы
16 Февраль 2020, 15:37
Российские учебники сделают патриотичнее и проверят на мат
16 Февраль 2020, 15:02
Правительство намерено облегчить ипотечную кабалу для россиян
16 Февраль 2020, 14:42
Единороссы назначили «смотрящего» за выборами в Приморье
16 Февраль 2020, 13:51
Дорожники «поцеловались» с леерами на Золотом мосту во Владивостоке
16 Февраль 2020, 13:13
Снегопад до обеда понедельника пророчат синоптики
16 Февраль 2020, 13:09
Эльбрус улетел из Приморья в Москву в леопардовой ливрее
16 Февраль 2020, 12:19
Мишустин выделит полмиллиарда на поиск работы
Правительство намерено создать единую базу вакансий в Сети для россиян
В России запущена процедура создания суперсервиса для безработных и соискателей «Трудовые отношения онлайн». В рамках глобальной программы уже выделено 500 000 000 рублей на создание и поддержку электронной базы данных «Работа в России», которая станет общероссийским и доступным каждому перечнем вакансий, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на МБХ медиа
Издание обнаружило два тендера на указанную сумму, имеющие соответствующие сопроводительные описания. По замыслу создателей платформы, в России должна появиться система, в которой формирование и ведение документов о трудоустройстве граждан страны ведется непрерывно, в реальном времени и единообразно для всех. Речь идёт не только об уже работающих или работниках «с опытом», но и выпускниках образовательных учреждений, которые особенно остро нуждаются в работе из-за отсутствия опыта и информированности.
Электронный портал будет состоять из нескольких категорий: это, собственно, сама база вакансий, база резюме всех зарегистрированных пользователей, отдельный интернет портал «Работа в России» и сопутствующие любому современному сервису личный кабинет и другие подсистемы. Примечательно, что вся информация с портала будет незамедлительно передаваться государственным органам власти «для принятия решений в целях формирования государственной политики».