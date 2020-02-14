Мишустин взялся за обеспечение лекарствами детей

Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание на тему совершенствования онкологической медицинской помощи в России, сообщает ИА DEITA.RU. Отдельно речь шла об обеспечении лекарствами онкобольных детей.



Михаил Мишустин отметил, что сейчас в стране сложилась неправильная ситуация, когда о дефиците жизненно важных препаратов власти узнают от родителей и врачей. Чтобы работать на опережение, заниматься закупками и сообщать правительству о дефиците, Росздравнадзор станет ответственным и за этот вопрос. Также планируется создать сайт со списком доступных препаратов.

Еще одно изменение, которое предложила вице-премьер Татьяна Голикова, разрешить больницам закупать иностранные препараты для лечения онкологии. Также прорабатывается вопрос о терапии больных раком на дому.