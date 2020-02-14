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Мишустин взялся за обеспечение лекарствами детей
Запрет на закупку иностранных препаратов для онкобольных детей снимут
Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание
на тему совершенствования онкологической медицинской помощи в России, сообщает
ИА DEITA.RU. Отдельно речь шла об
обеспечении лекарствами онкобольных детей.
Михаил Мишустин отметил, что сейчас в стране сложилась неправильная ситуация, когда о дефиците жизненно важных препаратов власти узнают от родителей и врачей. Чтобы работать на опережение, заниматься закупками и сообщать правительству о дефиците, Росздравнадзор станет ответственным и за этот вопрос. Также планируется создать сайт со списком доступных препаратов.
Еще одно изменение, которое предложила вице-премьер Татьяна Голикова, разрешить больницам закупать иностранные препараты для лечения онкологии. Также прорабатывается вопрос о терапии больных раком на дому.