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Мишустин закрыл границу от Китая

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Распоряжение глава кабмина уже подписал, сообщает DEITA.RU.

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял жесткие меры по недопущению в Россию коронавируса. На заседании правительства глава кабмина заявил, что уже подписал распоряжение о закрытии границы России с КНР на Дальнем Востоке - в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО и Забайкалье. Об этом сообщают «Ведомости».

Мишустин заявил, что до сих пор в России не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако власти страны должны сделать все, чтобы «защитить наших людей». Глава кабмина подчеркнул, что в ближайшее время общественность будет проинформирована обо всех мерах защиты от эпидемии, которые приняло правительство.

Уже известно о том, что в ближайшее время не будут работать все автомобильные пункты пропуска. Также прерывается железнодорожное сообщение. Многие авиакомпании уже отменили все вылеты в КНР.

Также Россия с 30 января временно приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая. По ним можно было попадать в РФ через пограничные пункты пропуска, а также на самолетах, машинах, поездах и пешком.

Елена Миронова

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