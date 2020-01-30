Мишустин занялся дальневосточным золотом

Правительство России под председательством Михаила Мишустина 30 января обсудит выделение субсидий на добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.

Как информирует официальный сайт Кабмина, на заседании в четверг планируется обсудить выделение 1,624 миллиарда рублей на строительство горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Наседкино»

Субсидия эта целевая. Она предназначена для обеспечения затрат на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Месторождение «Наседкино» расположено в Могочинском районе Забайкальского края в северо-восточной части Забайкалья. Правоурмийское месторождение олова находится в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. По своим качественным показателям оно является лучшим в России, и, при определенных условиях, может конкурировать с месторождениями других оловодобывающих стран.

Дмитрий Санников