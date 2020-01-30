Мишустин занялся дальневосточным золотом

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Правительство России под председательством Михаила Мишустина 30 января обсудит выделение субсидий на добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.
Как информирует официальный сайт Кабмина, на заседании в четверг планируется обсудить выделение 1,624 миллиарда рублей на строительство горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Наседкино»
Субсидия эта целевая. Она предназначена для обеспечения затрат на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.
Месторождение «Наседкино» расположено в Могочинском районе Забайкальского края в северо-восточной части Забайкалья. Правоурмийское месторождение олова находится в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. По своим качественным показателям оно является лучшим в России, и, при определенных условиях, может конкурировать с месторождениями других оловодобывающих стран.
Дмитрий Санников