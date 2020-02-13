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Мишустин запретит банкам поднимать ипотечные проценты
Глава правительства отметил, что президент ждет снижения ставок в ближайшее время
Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил перед
кабмином новую глобальную задачу – снизить ставки по ипотеке, сообщает ИА
DEITA.RU. Сейчас в среднем ставка на кредит составляет 9%.
Как отметил Мишустин, разница с еще недавно считавшимися нормой 15% очевидна. Но платежи все еще остаются непосильными для многих семей даже со средним доходом. А ведь одна из целей для правительства – улучшать жилищные условия семей. Такую задачу поставил президент, и власти должны ее выполнить.
В своем обращении к членам кабмина Мишустин также сослался на слова Путина о том, что ипотека должна стоить меньше 8% годовых. Среди мер, которые предложил Мишустин – сделать невозможным для банков накрутку процентов: уточнить внутренние процессы и правила кредитования застройщиков.
Второй шаг – давать стимулы для застройщиков создавать больше недвижимости. При этом важно, чтобы цены на квадратные метры не росли. В этом поможет повышение эффективности использования земли и своевременная инженерная подготовка территорий.