Мишустин запретит банкам поднимать ипотечные проценты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил перед кабмином новую глобальную задачу – снизить ставки по ипотеке, сообщает ИА DEITA.RU. Сейчас в среднем ставка на кредит составляет 9%.



Как отметил Мишустин, разница с еще недавно считавшимися нормой 15% очевидна. Но платежи все еще остаются непосильными для многих семей даже со средним доходом. А ведь одна из целей для правительства – улучшать жилищные условия семей. Такую задачу поставил президент, и власти должны ее выполнить.

В своем обращении к членам кабмина Мишустин также сослался на слова Путина о том, что ипотека должна стоить меньше 8% годовых. Среди мер, которые предложил Мишустин – сделать невозможным для банков накрутку процентов: уточнить внутренние процессы и правила кредитования застройщиков.

Второй шаг – давать стимулы для застройщиков создавать больше недвижимости. При этом важно, чтобы цены на квадратные метры не росли. В этом поможет повышение эффективности использования земли и своевременная инженерная подготовка территорий.