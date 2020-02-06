Мишустин защитил автомобилистов от непосильных штрафов

Председатель российского правительства Михаил Мишустин высказал свое мнение насчет предложенных МВД повышений штрафов для водителей, сообщает ИА DEITA.RU. российский премьер-министр против такого шага.



Как пишет РИА Новости, Мишустин назвал предложенные штрафы за превышение скорости непосильными для большинства россиян. Глава правительства отметил, что власти еще не смогли добиться увеличения зарплат и доходов в стране для того, чтобы люди могли оплачивать такие штрафы.

Михаил Мишустин также порекомендовал разработчикам нового КоАП не идти по самому легкому пути, а действовать с позиций улучшения качества автоматизации и администрирования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МВД планирует увеличить штрафы за превышение скорости в несколько раз – до 5 тысяч рублей.