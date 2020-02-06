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Мишустин защитил автомобилистов от непосильных штрафов
Глава кабмина призвал не идти по самому простому пути
Председатель российского правительства Михаил Мишустин
высказал свое мнение насчет предложенных МВД повышений штрафов для водителей,
сообщает ИА DEITA.RU. российский премьер-министр против такого шага.
Как пишет РИА Новости, Мишустин назвал предложенные штрафы за превышение скорости непосильными для большинства россиян. Глава правительства отметил, что власти еще не смогли добиться увеличения зарплат и доходов в стране для того, чтобы люди могли оплачивать такие штрафы.
Михаил Мишустин также порекомендовал разработчикам нового КоАП не идти по самому легкому пути, а действовать с позиций улучшения качества автоматизации и администрирования.
Напомним, ранее сообщалось о том, что МВД планирует увеличить штрафы за превышение скорости в несколько раз – до 5 тысяч рублей.