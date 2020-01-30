Миссия выполнима: Дерипаска достроит Хаятты во Владивостоке

Новый собственник недостроенных гостиниц во Владивостоке может сделать невозможное – достроить объекты всего за 1 год, сообщает DEITA.RU.



Две пятизвездочные гостиницы, которые строили под международную сеть отелей «Хаятт», с 2010 года, планируют сдать в этом году, об этом сообщается на строительном паспорте обоих объектов.

По планам первой будет сдана гостиница на Корабельной набережной, датой окончания строительства стоит август 2020 года, канун очередного ВЭФ, вторую на мысе Бурном планируют сдать в декабре нынешнего года.

Заказчиком строительства является компания ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», подконтрольная российскому олиграху Олегу Дерипаске. Генеральным подрядчиком выступает красноярская компания ООО «Терминал Емельяново», следует из новых строительных паспортов.

Таким образом, они могут наконец достроить скандально известные гостиницы, причем в рекордно короткие сроки. Первоначально планировалось сдать обе гостиницы в 2012 году к Саммиту АТЭС-2012. Однако сдача объектов была перенесена на следующий год, а после и на 2014-й, в котором стройку заморозили. Потом на нее неоднократно выделялось финансирование из краевого бюджета, заявлялось об отсутствии проекта и дефектах внутренней отделки, коррупционных нарушениях и тд. В общей сложности на гостиницы потратили около 18 млрд рублей из бюджета Приморского края.

Достроить гостиницы не смогли несколько губернаторов Приморья, одному из них полпред во время представления жителям региона подарил шпатель и пожелал решить вопрос с гостиницами. В итоге недострои продали на аукционе за 3,7 млрд. рублей. Обе гостиницы ушли с молотка компании, подконтрольной Олегу Дерипаске, весной прошлого года. И спустя год с небольшим он планирует достроить многострадальные объекты.

Иван Юрьев