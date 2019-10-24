Митинг за отставку мэра готовят в столице

Депутат законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко намерен провести митинг за отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка, об этом «красный губернатор» сообщил в соцсетях, передает DEITA.RU.

Скандально известный депутат уже заявлял в открытую о профнепригодности мэра с публичным предложением краевым властям и полпреду Трутневу уволить главу города. Видимо, Андрей Ищенко решил пойти дальше и собрать сторонников на официальном мероприятии.

Сейчас митинг находится в стадии согласования с краевыми властями, сообщил депутат. Параллельно он запустил опрос в своем телеграм-канале, где пока с большим отрывом побеждает вариант за отставку Гуменюка.

Сам же Ищенко, по данным агентства, сейчас находится в Москве, вероятно, пытаясь заручиться поддержкой партии или других персон и структур. Очевидно, что после года забвения Ищенко не собирается снова пропадать из информационного поля.

Надо отметить, что с последней своей инициативой красный губернатор попал в точку — жалобы на ужасное состояние города достигли критической отметки, не помог даже нагоняй мэру от полпреда президента. В итоге все чаще люди берут инициативу в свои руки и сами ремонтируют дороги, убирают мусор и благоустраивают Владивосток. Это «народное вече» рискует собрать не меньше, чем прошлогоднее, после скандальных выборов губернатора.

Светлана Алеутская