telegr wh call

Новости

Россияне будут получать больше денег

24 Октябрь 2019, 23:45

Власти сказали, когда закончится недолив топлива

24 Октябрь 2019, 23:15

Кремль прокомментировал отставку Путина

24 Октябрь 2019, 22:45

Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

24 Октябрь 2019, 22:15

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

24 Октябрь 2019, 21:45

Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

24 Октябрь 2019, 21:15

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

24 Октябрь 2019, 20:45

Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

24 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Митинг за отставку мэра готовят в столице

Гуменюк

Депутат законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко намерен провести митинг за отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка, об этом «красный губернатор» сообщил в соцсетях, передает DEITA.RU.

Скандально известный депутат уже заявлял в открытую о профнепригодности мэра с публичным предложением краевым властям и полпреду Трутневу уволить главу города. Видимо, Андрей Ищенко решил пойти дальше и собрать сторонников на официальном мероприятии.

Сейчас митинг находится в стадии согласования с краевыми властями, сообщил депутат. Параллельно он запустил опрос в своем телеграм-канале, где пока с большим отрывом побеждает вариант за отставку Гуменюка.

Сам же Ищенко, по данным агентства, сейчас находится в Москве, вероятно, пытаясь заручиться поддержкой партии или других персон и структур. Очевидно, что после года забвения Ищенко не собирается снова пропадать из информационного поля.

Надо отметить, что с последней своей инициативой красный губернатор попал в точку — жалобы на ужасное состояние города достигли критической отметки, не помог даже нагоняй мэру от полпреда президента. В итоге все чаще люди берут инициативу в свои руки и сами ремонтируют дороги, убирают мусор и благоустраивают Владивосток. Это «народное вече» рискует собрать не меньше, чем прошлогоднее, после скандальных выборов губернатора.

Светлана Алеутская

Читайте также:

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Миллионы на топливо могут не спасти Владивосток

Мэрия Владивостока объявила войну СМИ

Популярное

Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока
Загрузка...
Загрузка...