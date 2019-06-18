В Приморье очевидно не одно народное выступление не может обойтись без хороших автомобилей.

Вот и 20 июня, в день проведения Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на центральной площади дальневосточной столицы пройдет масштабный митинг, а одновременно с ним состоится и внезапно организованный, но от этого не менее долгожданный, фестиваль автомотоспорта, сообщает DEITA.RU.

На центральную площадь собираются противники точечной застройки, угольной пыли, резидентов ТОР и Свободного порта, защитники экологии и требующие отставки сенаторов. Этот митинг краевые власти согласовали с 22-й попытки. И надо же так случиться, что согласованная дата совпала с датой проведения ежегодной Прямой линии с президентом. Очевидно, что после такой вот досадной случайности внутриполитическому блоку региона надо было любой ценой купировать протестную акцию в этот светлый для каждого патриота день.

Но отменить, вроде бы, уже невозможно - уведомление выдано, с полицией мероприятие согласовано. Поэтому вариантов оставалось немного: первый - внезапно начать на площади какие-нибудь ремонтные работы, перекопать, начать ямочный ремонт или разметку обновить, например.

Вариант второй – «вальс тракторов» – так прозвали гуляющий в народе слух о реакции администрации Тарасенко на стихийный митинг, возникший на площади после первого тура губернаторских выборов в сентябре прошлого года. Массовые фальсификации с «уссурийским флотом», внезапно вырвавшие победу у красного губернатора Ищенко, тогда настолько возмутили приморцев, что собрание сторонников «красного губернатора» на крыльце белого переросло в настоящие народные выступления. Некоторые околополитические фигуры, с большой степенью уверенности говорят о том, что тогда врио Тарасенко якобы приказал тогдашнему мэру Веркеенко срочно выгнать трактора на площадь. Однако, у последнего то ли не хватило на такой шаг политической воли, то ли желания помогать губернатору, в общем трактора не приехали.

Да, незадача, была б зима, воспользовались бы универсальным средством – свезти снег на площадь и устроить «горки детям на радость». А летом вот одновременно с митингом появился фестиваль автомотоспорта. В четверг, в рабочее время. Кто там будет «фестивалить»? – непонятно. Как сообщил корреспонденту DEITA.RU главный судья РДС-Восток (Российской дрифт серии Дальнего Востока) Дмитрий Семенюк, ему не поступало предложений об организации и проведении каких-либо мероприятий на центральной площади Владивостока 20 июня.

Поможет ли фестиваль сделать протест желтых жилетов на площади незаметным, покажет время, DEITA.RU будет следить за развитием событий. Главное, чтобы из тюнингованных авто в итоге не вышли люди в желтых жилетах и не присоединились бы к митингующим. А что, бензин стремительно дорожает, какой уж тут дрифт в такой ситуации.

С другой стороны, если бы на площади собралась пара десятков митингующих экологов, то глядишь и потерялись бы среди автобусов с китайскими туристами, а тут еще и любители автоспорта подтянутся, мало того, что о проблемах послушают, так еще и картинку оживят – кто их там отличит протестующих от зрителей.

Лучше б ярмарку провели, в самом деле. Было б, что перекусить протестантам, да и лояльным гражданам хорошо.

Светлана Алеутская