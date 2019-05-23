Как ни странно, но Бурятия - достаточно протестный регион, сообщает DEITA.RU. Согласно исследованию АНО «Институт региональной экспертизы» о протестной активности в российских регионах, Бурятия успела побывать как в числе умеренных протестантов, так и среди особо рьяных активистов. С начала 2019 года в регионе прошло несколько крупных митингов и забастовок, с помощью которых жители пытались выразить свое недовольство внутренней политикой, а также защитить Байкал от строительства скандального завода.



Так, в январе 2019 года, на забастовку в республике вышли таксисты, которые просили повысить тарифы на перевозку пассажиров. Также буряты приняли участие во всероссийских пикетах против передачи Курильских островов Японии. При этом они не забыли про свой регион и просили на митинге вернуть муниципальные выборы глав в Иволгинском районе Республики.

В следующем месяце еще один протест против отмены муниципальных выборов глав администраций прошел в Курумканском районе Республики, а в столице снова бастовали таксисты. И если в январе регион значился в категории «заметный уровень протестной активности», то в феврале уже отличился максимальным уровнем протеста. В непочетном рейтинге Бурятия стремительно поднялась с 30 места на девятое.

С наступлением весны митинги и пикеты против отмены выборов глав районных администраций продолжились, в марте акция прошла в Тарбагатайском районе. Также буряты присоединились к общероссийскому антиправительственному митингу в Улан-Удэ. Помимо этого крупный митинг прошел против строительства завода на берегу Байкала. Этот скандал запомнила вся Россия.

Апрель для Бурятии начался также с одиночного пикета в защиту самого глубокого озера в мире. После прошел сельский сход в пригороде столицы Республики, где жители требовали построить школу. При этом продолжались забастовки таксистов. В конце месяца жители республики митинговали в поддержку арестованного главы администрации Заиграево. Чуть ранее это здание даже пытались поджечь неизвестные. Такую гражданскую активность эксперты снова расценили, как умеренную. Но, скорей всего, на этом дело не закончится, так как «мониторинг собраний, митингов, шествий и пикетов в задачи и функции Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия не входит». Такой ответ предоставила администрация региона в ответ на официальный запрос Deita.ru.

Как выяснило агентство, данные полномочия возложены на администрации муниципалитетов в декабре 2012 года. «Уведомления о проведении публичного мероприятия подаются организатором в письменной форме в местную администрацию муниципального образования в Республике Бурятия, на территории которого планируется его проведение», - также сообщается в ответе чиновников.

Таким образом, местные власти остались с протестным населением один на один. И, судя по всему, уже не справляются с народным гневом.

Иван Крышан