Дальневосточный федеральный округ - головная боль для федерального центра. Вечно у нас люди чем-то недовольны. Сильнее (и проблематичнее для Кремля) традиционно бунтует Приморье и Хабаровский край. Но и другие регионы, как правило, не отстают. ИА DEITA.RU уже писало о митингах и протестной активности в Приморье, на Сахалине и Камчатке, в Якутии, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае. Теперь пришло время разобраться, как там на Колыме.

Магаданская область - не в числе бунтарей. Для этого региона скорее удивительно вылезти из зеленой зоны (самой спокойной) в желтую. Люди на Колыме как будто замерзли, и из спячки выходят в крайних случаях.

За пять месяцев 2019 года регион только единожды выходил за рамки - поднимался в желтую зону протестной активности, которую ежемесячно составляет «Институт региональной экспертизы». И это был январь. Тогда на 37-е место из 85 областей поднялась из-за двух акций: серии пикетов от ЛДПР «Помоги ребёнку собраться в школу» и митинга памяти Ленина в Магадане.

Все остальные месяцы регион-отличник сидит спокойно и не возмущается: максимум, чего можно ждать от местного населения - тихое участие в организованных и согласованных акциях. Например, в марте местные жители присоединились к всероссийской акции «За социальную справедливость и достойную жизнь», а в апреле местных хватило только на тихий протест в виде расклейки листовок против войны в Сирии и на Донбассе, а также против закона о Рунете и ограничения свободы слова. Но даже это не вошло в федеральную повестку и не подняло регион в рейтинге протестантов.

За все время в регионе прошло всего два более-менее громких мероприятия. Первое - акция «желтых жилетов» на Первомай. Но, в отличие от Камчатки, где оппозиционеров выдергивали из шествия десятками, на Колыме сообщалось только об одном-единственном. 1 мая полицейские в поселке Ола задержали мужчину в желтом жилете. Скорее всего, им не понравился не сам жилет, а надпись на нем «#сказочный мне не царь».

Еще один скандал разгорелся в Магаданской области в марте. Но и он не оказал никакого влияния на позиции региона в рейтинге протестной активности. В конце марта жители поселка Уптар поругались с религиозными активистами. Жители просили построить им крематорий, а люди воцерквленные были против. На слушаниях власти встали на сторону большинства: религиозных активистов и казаков, которые приехали в поселок из областного центра. Тем же самым закончились слушания на тему строительства крематория в самом Магадане.

Однако выходить на полноценные и масштабные митинги против местной власти у людей поводов нет. В 2018 году область избавилась от прежнего губернатора Владимира Печеного, который был у руля с 2013 года. Тогда политологи говорили, что в области сложились двоякая обстановка. Печеный «законсервировал регион»: вроде и область стабильная, и проблем из ряда вон нет, но, в то же время, есть все предпосылки к деградации. Печеный уже не замечал тех проблем, которые были в Магаданской области.

Год назад, в мае 2018-го, Путин снял Владимира Печеного с поста и сделал, кажется, самую неожиданную замену политических игроков. На пост врио губернатора Магаданской области он поставил опытного перспективного политика Сергея Носова. В последнее время служившего мэром Нижнего Тагила, но с губернаторскими амбициями.

Выборы сентября 2018-го прошли для Колымы более чем спокойно. Народ выбрал уральского варяга без второго тура и подтасовок. Народ поверил суровому уральскому мужику Носову.

Он, кстати, исповедовал ту же тактику жесткой отстройки от предшественников и «правило первого конверта», что и нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко, однако, в отличие от коллеги, после избрания тактику поведения менять не стал: строгие высказывания в адрес чиновников, лишения премий и увольнения продолжаются уже год.

Отношения Носова с местными чиновниками вообще заслуживают отдельного внимания, а цитаты - книги. Вот, например, так губернатор Магаданской области отреагировал на неготовность дамбы в одном из районов: Генпрокуратура выявила нарушения при строительстве на 156 млн рублей, а подрядчик, с которым до сих пор сотрудничают, не должен был участвовать в аукционе.

Сергей Носов: Иван Петрович, коротко, что у нас с водоограждающей дамбой в Сеймчане?

Иван Волошин: Мы планируем, что завершение строительства дамбы у нас продолжит ООО "Касах". От него мы получили гарантийное письмо, до 20 мая нам предоставят график завершения работ.

Сергей Носов: Классно. Формата A4 письмо получили? Вы можете посмотреть, какого размера самолетики складываются из формата А4. Я вас спрашиваю, приступили к работам на дамбе, или нет?

Иван Волошин: Нет.

Сергей Носов: А зачем мне ваши письма гарантийные. Мы от воды письмами отбиваться будем? Дайте мне гарантию, что вода не поднимется. Компания "Касах" такой гарантии не дала? А чего вы мне тогда рассказываете про бумажки, которыми вы обмениваетесь?

Этот разговор Носов закончил так: «Что вы мне сказки рассказываете. Находите субподрядчиков. Техники нет - берите тачки и делайте тачками вручную. Магнитка так вся была построена. Если не можете организовать, давайте через физический труд делать».

Ряд инициатив магаданского губернатора также вызвал шквал обсуждения и одобрения в Сети. Например, весной министры, которые срывают его постановления, допекли Носова окончательно. Он постановил лишать каждого премий за апрель, а дальше при условии невыполнения одного из пунктов – лишение 10% премиальных, двух – 50%, трех – 100%.

Объяснение спокойствия в Магаданской области удовлетворением местных жителей работой губернатора пришло из Свердловской области. У здания администрации Нижнего Тагила, которую Носов возглавлял с 2012 по 2018 год, прошел одиночный пикет с требованием отстранить нынешнего мэра и вернуть Носова. Когда о его переходе в Магадан только стало известно, жители Нижнего Тагила угрожали митингами с требованием вернуть Носова обратно.

Может быть соседним регионам стоит взять на вооружение тактику губернатора Носова. Судя по протестной активности в Приморье, на Камчатке, Сахалине, в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае, Забайкалье, запас контраргументов у властей уже исчерпан.

Елена Миронова