На Дальнем Востоке, как в школьном классе, есть отличники и двоечники. И те, и другие, всегда на виду: одних хаят, других превозносят. Но редко кто обращает внимание на хорошистов: живут себе тихонечко - не высовываются. Такой дальневосточный хорошист - Амурская область. Регион живет в тени Хабаровского края и Приморья. Многие даже затрудняются вспомнить название столицы.

Тем не менее, 793 тысячи человек бывают недовольны своей жизнью, новыми законами и политикой властей. Так, начало этого года область встретила в состоянии бунта. Судя по рейтингу протестной активности регионов, которую составляет «Институт региональной экспертизы», по итогам января Амурская область была на 13 месте по протестным настроениям. Это оранжевая зона - один шаг до самой проблематичной, красной.

Тогда только за один месяц в области прошло аж пять акций - некоторые дальневосточники и за полгода столько не бунтовали. Сначала на пикеты стали собираться вкладчики Азиатско-Тихоокеанского банка. Люди требовали вернуть вложенные деньги. Но почему-то СМИ мало заинтересовали эти выходы, так что и на общее впечатление от «характера» области это не повлияло.

Далее последовала «гениальная» акция от КПРФ: автопробег против роста цен на бензин. В автомобилях по городу проехалось несколько десятков человек. Следом прошла забастовка монтажников Тынды: люди требовали выплатить зарплату. И, наконец, протесты января закончились самым мирным из возможных актов: пикетом ко Дню памяти погибших антифашистов. Организатор - комсомольцы.

Видимо, выплеснув весь пыл недовольств в январе, амурчане успокоились уже к февралю. По итогам этого месяца они опустились на 57 строчку рейтинга - в желтую зону. За второй месяц года в регионе прошел только один полумитинг от КПРФ - протестовали против мусорной реформы в двух небольших городах.

Март и апрель поставили Амурскую область на 72 и 73 строчки рейтинга соответственно. Это зеленая, самая спокойная, зона рейтинга протестной активности. Из заметных событий можно отметить пикеты с требованием отставки ЦИК в поддержку Грудинина и митинг против ограничения Интернета (март), а также митинг против социально-экономического курса правительства в Благовещенске с требованием отставить правительство (апрель).

Однако кроме цен на бензин и несвободного Рунета у Амурской области полно своих проблем. Например, мост в Китай через Амур. Весной этого года строители заявили, что российская сторона не может в срок встретиться с китайской частью моста. Среди причин называли прошлогодний паводок. Но местные, пообщавшись с мостостроителями, поговаривают, что пролеты на российской стороне вышли кривыми - оттого и задержка. По городу упорно ходит слух, что назначенная на 31 мая дата Х под угрозой.

Еще одна проблема всей области, которая заслуживает внимания властей - это повсеместный мостопад. От времени и разрушений в регионе то тут, то там подают путепроводы.

И, наконец, третья беда региона - демография. Количество населения безостановочно снижается. В этом, кстати, нынешний губернатор Василий Орлов, винит не кого иного, как… журналистов! По мнению губернатора, виноваты СМИ, которые не показывают красивые картинки и плохо доносят информацию об экономическом благополучии области.

К слову о губернаторе. Василий Орлов занимает свой пост почти год. После того, как его предшественник, Александр Козлов ушел с поста в кресло главы Минвостокразвития, Путин назначил Орлова врио, а в сентябре тот без проблем победил на выборах. Но назвать Орлова эффективным губернатором не получается: кажется, он решил придерживаться стратегии губернаторов так называемой старой формации: сидеть на месте и не высовываться. Тут надо отметить, что Орлов и Амурская область будто созданы друг для друга: предпочитают, чтобы их не замечали. Именно такая позиция, вероятно, могла лишить Орлова благосклонности Путина: в 2016 году его вычеркнули из кадрового резерва президента РФ - через два года после включения в состав.

Елена Миронова