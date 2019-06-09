Аппетиты активистов грядущего митинга растут: они намерены требовать не только отставки одного из представителей Приморского края в Совете Федерации, но и проверки Следкома, сообщает DEITA.RU.

Организаторы рассчитывают на то, что митинг, согласованный краевыми властями на центральной площади дальневосточной столицы 20 июня, станет самым ярким политическим событием этого сезона. Активисты требуют не только полного и незамедлительного запрета на перевалку угля открытым способом на территории населённых мест края, которое им кстати неоднократно обещали целых три поочередно сменившихся губернатора, но и отзыва из Совета Федерации сенатора от Приморья. Более того, в рамках соответствующей петиции общественники потребуют проведения проверки Следственным комитетом РФ, стало известно агентству.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что формальным поводом послужила неудовлетворительная, по мнению митингующих, работа с позиций Совета федерации с угольными стивидорами, которые действуют в Приморье. Однако источники агентства считают, что за этим может стоять попытка заменить действующего сенатора на лицо, более соответствующее интересам властей.

Светлана Алеутская